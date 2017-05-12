تناولت صحف القاهرة الصادرة اليوم /الجمعة/ عددًا من الموضوعات والقضايا المتنوعة.

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان “الرئيس يشيد بجهود مقاتلي القوات المسلحة.. وزير الدفاع يشهد «رعد٢٧» بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية”، قالت الصحيفة إن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد البيان العملي بالذخيرة الحية “رعد 27” لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة ونفذه احد تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتحت عنوان “خلال لقاء مع شريف إسماعيل.. ماي تؤكد دعم بريطانيا للإصلاحات الاقتصادية المصرية”، ذكرت الأهرام أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال لقائه تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على هامش مؤتمر لندن حول الصومال أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي ورؤية الحكومة لتطوير البنية الأساسية.

وأشارت الصحيفة تحت عنوان “صرف العلاوة كاملة من مرتب مايو”، إلى أن وزارة المالية أصدرت تعليماتها إلى جميع الجهات لصرف علاوة 10% لغير الخاضعين القانون الخدمة المدنية اعتبارًا من مرتب شهر مايو الحالي بأثر رجعي من يوليو 2016 وقد نفى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ما أشيع عن صرف قيمة العلاوة بالأقساط على عدة شهور.

وتحت عنوان:”مجمع البحوث: تصريحات عبد الجليل لا تمثل الأزهر”، قالت الصحيفة إن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أعلن أن ما صدر عن الدكتور سالم عبد الجليل من تصريحات بشأن المسيحية والمسيحيين هو تعببير عن رأي شخصى له ولا يعبر عن رأى الأزهر الذي لا يملك تكفير الناس ولا عن أي هيئة من هيئاته المنوط بها التفسير والتحدث باسمه.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان “السيسي يفتتح قريبًا محطة تنقية المياه.. مدبولي: إنجاز خطط الإسكان والخدمات بالعاشر بنجاح.. طرح 4656 وحدة “بدار مصر”.. وتنفيذ الكباري والطرق الجديدة”، قالت الصحيفة إن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق أكد تحقيق جهاز العاشر من رمضان إنجازات كبيرة في تنفيذ مشروعات خطة عام 2016/2017 في الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمشروعات الخدمية ويشمل الإسكان الاجتماعي وتنفيذ وطرح 41260 وحدة علي مساحة 1183 فدانًا بتكلفة مليار جنيه منها 23920 بالمرحلة الأولى نسبة التنفيذ 93% و14580 وحدة بالمرحلة الثانية ونسبة تنفيذها 25% وطرح 2760 وحدة بالمرحلة الثالثة كما تم تسليم 8066 وحدة حتى الآن من إجمالي 15771 وحدة تم تخصيصها بالمدينة.

وتحت عنوان: “قنا تستعد لافتتاح كوبري نجع حمادي.. وصومعة 29 ألف متر تستوعب 60 ألف طن حبوب”، قالت الصحيفة إن محافظة قنا تستعد بعدد من المشروعات من المقرر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. المشروع الأول واحدة من كبري الصوامع على مساحة 29 ألف متر وتضم 12 خلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالي 60 ألف طن بأحدث نظم التخزين تكلفت 105 ملايين جنيه المشروع الثاني كوبري نجع حمادي العلوي تقدمه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 140 مليون جنيه.

وأضافت أنه من المقرر متابعة استصلاح 50 ألف فدان بالمراشدة ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان منها 20 ألف فدان بالمرحلة الأولى تشمل 10 آلاف فدان ري سطحي و10 آلاف أخرى ري جوفي باستغلال الآبار الارتوازية التي تم تنفيذها بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. ومتابعة الأعمال النهائية والتفصيلية لإطلاق المثلث الذهبي بين محافظتي قنا والبحر الأحمر بإنشاء منطقة اقتصادية تنموية من خلال إقامة مراكز صناعية زراعية وتجارية وسياحية وخدمية توفر ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأبناء الصعيد.

وتحت عنوان “سلامة والعصار يفتتحان معرض الإنتاج الحربي بـالصحفيين”، ذكرت الصحيفة أن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي افتتحا معرضًا لمنتجات الإنتاج الحربي بنقابة الصحفيين يستمر المعرض حتى 25 مايو الجاري بخصومات تتراوح بين 5% و10%.

وبعنوان” تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد غد”، قالت الصحيفة إنه سوف تنطلق بعد غد الأحد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية فعاليات الأسبوع العربي للتنمية اللمستدامة لمدة أربعة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور لفيف من الوزراء المصريين والعرب وكبار المسئولين من البنك الدولي والأمم المتحدة والشخصيات العامة على المستوى العالمي والإقليمي لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في الوطن العربي.

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة الأخبار أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد - خلال مشاركته في مؤتمر لندن حول الصومال‬ الذي عقد أمس في العاصمة البريطانية تحت عنوان “‬دعم الأمن القومي الصومالي”- أن مصر حريصة على دعم أشقائها وتعزيز التعاون الثنائي معهم في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وقال إسماعيل: إن مصر تدعم جميع السبل لاستعادة الصومال سيادته الإقليمية على أراضيه وبسط سيادة القانون ودعم البنية المؤسسية للدولة وإعادة إنشاء جيش صومالي موحد وكذلك دعم عملية المصالحة الوطنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر على دعم الصومال في كل المجالات بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمساهمة في إعداد الكوادر الصومالية المؤهلة حيث استضافت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 90 متدربًا من خلال 41 دورة تدريبية تم تنظيمها في مجالات الدفاع والشرطة والدبلوماسية والطب والزراعة وتمكين المرأة ومكافحة الإرهاب.

وتحت عنوان “السيسي يوافق على تعيين الفقي مديرًا للمكتبة خلفًا لسراج الدين.. الرئيس يلتقي مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية غدًا”، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي غدًا مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، لترأس الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس الأمناء.

ويضم المجلس في عضويته عددًا من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم الرؤساء السابقون لكل من فنلندا ورومانيا وبلغاريا والأكوادور وألبانيا وكولومبيا ولاتفيا وبنين، ورئيسا وزراء النرويج والبوسنة والهرسك السابقان، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب.

وتحت عنوان “وزير الخارجية: نحرص علي تطوير العلاقات الثنائية مع أكرا في جميع المجالات.. رسالة من السيسي لنظيره الغاني يسلمها سامح شكري”، قالت الصحيفة إن سامح شكري وزير الخارجية أكد أن مصر تفخر بالنموذج الغاني في الديمقراطية والذي يعد نموذجًا يحتذى للقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية أمس مع الرئيس الغاني “نانا أكوفو أدو”‬ خلال زيارته الحالية إلي العاصمة الغانية أكرا، والتي شملت مقابلة كل من وزيرة الخارجية ورئيس البرلمان الغاني، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.

وتحت عنوان: “مساعدات طبية وغذائية مصرية للصومال وإريتريا”، قالت الصحيفة أنه وصلت أمس طائرة نقل عسكرية تقل مساعدات طبية وغذائية إلى دولة الصومال الشقيقة، كما وصلت إلى إريتريا قافلة طبية من 4 أطباء ومهندس أجهزة طبية لإجراء مئات الفحوصات للمرضى الاريتريين بالإضافة إلى عشرات العمليات الجراحية وذلك بمستشفى العيون في أسمرة.