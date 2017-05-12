يعقد مجلس الدولة جمعيته العمومية غدًا السبت، لاختيار رئيس المجلس الجديد من بين سبعة مرشحين حسب الأقدمية، ويتم إرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار واحد منهم لتولي رئاسة المجلس.

ودعا المجلس الخاص، بصفته أعلى سلطة قضائية في مجلس الدولة، أعضاء الجمعية العمومية للحضور للتصويت على اختيار ثلاثة أعضاء من بين سبعة، لترشيحهم لرئيس الجمهورية لاختيار واحد منهم.

وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس.

ويتصدر كل من المستشارين يحيي دكرورى، وفايز شكرى حنين، ومحمد زكى موسى، قائمة المرشحين.

ويعد المستشار يحيى دكرورى، المرشح الأكثر حضورًا بين قضاة المجلس، فضلا عن حكمه ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فيما انتهت إليه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى الأخيرة، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا لاحقًا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي.