أصدرت قبيلة الترابين بفلسطين بيانًا صحفيًّا أعلنت فيه الحرب على تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي بسيناء؛ بسبب الأفعال الأخيرة للتنظيم الإرهابي من خلال استهداف أبناء القبيلة، مؤكدة تعاونها الكامل مع القبيلة الأم في مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص في حربها على هذا التنظيم الإرهابي.

وأعلنت القبيلة رفضها مبادرات الصلح التي حاول التنظيم الإرهابي إطلاقها مؤخرا معها، مؤكدة استمرارها في الحرب الضروس على التنظيم الإرهابي حتى القضاء عليه تماما بالتعاون مع أبناء قبيلة الترابين في شمال سيناء.

وقالت ترابين فلسطين في بيانها: في وسط تمادي وجرم تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، والذي لم يحترم الديانات ولا المواثيق الوضعية والتي تحث على عدم إراقة الدماء أو انتهاك الممتلكات والحرمات، أصر التنظيم التكفيري على ممارسة أفكاره التكفيرية المحرضة على القتل والترويع والترهيب ضد المسلمين إذ يستخدم أيات ليس لها علاقة بما يجري ويأخذ فقط النص دون توخي استفساراته الفقهية ولا الدينية أصلا غير آبه البتة بما قد تحدثه هذه الأفعال والتي حرمها الله في محكمة تنزيله قال تعالى: “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” كما يصر التنظيم على ارتكاب أبشع الأفعال لكي يحكم السيطرة والنفوذ لديه تنفيذا لأوامر أجندة إسرائيلية أمريكية عربية، وهذا الحال لم يقتصر على سيناء فقط بل على البلدان العربية، حيث تم تحذير هذا التنظيم مرارا وتكرارا إلا أنه رفض ذلك بذريعة أنه يريد نشر الإسلام الذي ليس لهم أي علاقة به”.

وأضافت القبيلة في بيانها الناري ضد داعش: “إننا في قبيلة الترابين نؤكد ما يلي أولا رحم الله شهداءنا وأبناءنا وأخوتنا شهداء الحق والواجب والدفاع عن الأرض والعرض، ثانيا نحترم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا التي أخذناها عن أجدادنا ونحترم أيضا القانون والذي تكفل بإعطاء كل ذي حق حقه، ثالثا إننا قبيلة لديها ما لديها من المال والقوة لكي تدافع عن حقها في الوجود كباقي الأجسام الموجودة، لا سيما أن إحصائيات القبيلة في غزة فقط من 150 ألفًا إلى 200 ألف مواطن، وفي مصر ما يقارب حوالي مليون مواطن ينتمي إلى القبيلة، رابعًا أن دماء أبنائنا التي سالت في سبيل المعركة مع هذا التنظيم التكفيري الذي لا يرحم شيخا ولا طفلا ولا رجلا ولا امرأة لن تذهب هدرًا، وأن الأمد طويل لقطع كل يد امتدت تجاه أبنائنا، خامسًا لن نلتزم الصمت كثيرًا وسوف يكون هدوءنا له ما بعده، فلن تمنعنا الحدود ولا السدود لنصر إخواننا بناء على رابطة الدم التي نشترك بها وبناء على النصرة والدفاع عن الأهل والتي تكفل بها ديننا الحنيف، وأخيرًا جميع الأجسام والمراكز الأمنية يجب أن تعي هذا الأمر حتى لا تنجر غزة إلى الفوضى والفلتان الأمني، ونحن لسنا دعاة لذلك، وعلى الجميع احترام القرارات التي تصدر عن قبيلتنا”.

نشر تنظيم داعش عبر موقع المنبر الإعلامي الجهادي الخاص بالتنظيم بيان ترابين فلسطين، مبديًا رعبه من الحرب الشرسة التي يتعرض لها في سيناء، حيث زاد المحاربون له بكثرة في الآونة الأخيرة والداعمين للجيش المصري في حربه على الإرهاب.