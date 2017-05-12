وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إلى مطار القاهرة الدولي، وزير الخارجية سامح شكرى، قادمًا من غانا، وتم إنهاء إجراءات وصوله على متن الطائرة المصرية القادمة من غانا عبر صالة كبار الزوار.

وكان شكرى التقى بالرئيس الغانى “نانا أكوفو أدو” خلال زيارته إلى العاصمة الغانية أكرا، والتى شملت مقابلة كل من وزيرة الخارجية ورئيس البرلمان الغاني، وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، أن وزير الخارجية سامح شكرى استهل اللقاء بتوجيه الشكر للرئيس الغانى على استقباله، مؤكدا الأهمية البالغة التى توليها مصر لعلاقاتها التاريخية بغانا، وعلاقة الصداقة التى جمعت بين الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وكوامى نكروما خلال حقبة التحرر الوطني، والتى ساندت مصر فيها الأشقاء الأفارقة وعلى رأسهم غانا.

وأشار أبو زيد إلى أن شكري أكد على أن العلاقة بين مصر وغانا لم تقف فقط عند العلاقات الرسمية، وإنما امتدت إلى علاقة المصاهرة من خلال زواج الزعيم الغانى كوامى نكروما من السيدة المصرية فتحية رزق، كما أكد وزير الخارجية على أن مصر تفخر بالنموذج الغانى فى الديمقراطية والذى يعد نموذجا يحتذى للقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى قام بتسليم الرئيس الغانى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول التأكيد على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها فى كافة المجالات، فضلا عن توجيه الدعوة للرئيس الغانى لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة.