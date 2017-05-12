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بالأسماء.. أبرز المتنافسين على رئاسة «البناء والتنمية» غداً
الدكتور طارق الزمر

بالأسماء.. أبرز المتنافسين على رئاسة «البناء والتنمية» غداً

2017-05-12 08:14:40

تنطلق غدًا السبت، انتخابات حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لانتخاب الهيئة العليا المكونة من ٣٦ عضوًا.

وكشف طه الشريف، عضو المكتب الإعلامي لحزب البناء والتنمية، عن أسماء أبرز المرشحين على منصب رئيس الحزب، وهم كل من طارق الزمر رئيس الحزب المنتهية ولايته، وصلاح رجب نائب رئيس الحزب، وجمال سمك الأمين العام للحزب.

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