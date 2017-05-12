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تفاصيل هزيمة «داعش» في الطبقة بسوريا
التحالف الدولي

تفاصيل هزيمة «داعش» في الطبقة بسوريا

2017-05-12 08:11:24

قال التحالف الدولي، إن تنظيم داعش سلم مدينة “الطبقة” الاستراتيجية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” قبل أن يفر ويتعرض للقصف.

وأضاف التحالف، في بيان له أوردته قناة “سكاي نيوز” أمس الخميس، إن نحو سبعين مقاتلا من تنظيم داعش وافقوا على شروط قوات سوريا الديمقراطية”، و”سلموا” المواقع التي كانوا لا يزالون يسيطرون عليها في المدينة والسد، علما بأنها محاصرة منذ أسابيع.

وأضاف البيان أن هذه الشروط تضمنت “تفكيك العبوات الناسفة المحلية الصنع” حول السد و”تسليم كل أسلحتهم الثقيلة” و”انسحاب كل مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الطبقة”.

وأشار إلى أن قوات التحالف “رصدت” لاحقًا عناصر داعش الذين كانوا يغادرون المدينة، و”ضربت المشتبه بكونهم من داعش من دون إصابة مدنيين”.

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