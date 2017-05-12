وصل إلى مطار القاهرة الدولى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قادمًا من العاصمة البريطانية لندن، بعد ترأس وفد مصر المشارك فى المؤتمر الدولى لدعم الصومال والذى تستضيفه لندن.

والتقى إسماعيل، خلال الزيارة التى استمرت يومين تريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، حيث تناول الاجتماع أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مستعرضًا تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادى، فى ضوء الإصلاحات الجادة التى تطبقها الحكومة، ورؤيتها للإصلاح وتطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات فى كافة القطاعات، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة لتطوير مناخ الاستثمار فى مصر وتقديم الدعم للاستثمار الأجنبى.