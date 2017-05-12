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بالصور.. إخلاء بلدات في كندا بسبب «الفيضانات»
فيضانات في كندا

بالصور.. إخلاء بلدات في كندا بسبب «الفيضانات»

2017-05-12 08:04:36

أظهرت صورا أبرزتها وكالة “رويترز” للأنباء، مساء الخميس، الأمطار الغزيرة التى اجتاحت مدينة كيبيك الكندية، وتسببت فى فيضانات وتأخير رحلات طيران وتعطيل حركة المرور، ومناطق غمرتها الفيضانات.
وهطلت الأمطار الغزيرة أيضا، منذ عدت أيام، وعقب ذلك نصحت السلطات المحلية، السكان فى بعض البلدات بترك منازلهم فى حين شهد إقليما أونتاريو وكيبيك أمطارا غزيرة هذا الأسبوع.
وأظهرت لقطات تلفزيونية السكان وهم يكدسون أكياس الرمال فى تجمعات سكنية فى كيبيك، بينما تم إجلاء آخرين بالقوارب. وفى تورونتو التى تقع على الساحل الشمالى لبحيرة أونتاريو حاول عمال البلدية تعزيز الجسور على الشواطئ.

فيضانات في كندا

فيضانات في كندا

فيضانات في كندا

فيضانات في كندا

فيضانات في كندا

فيضانات في كندا

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