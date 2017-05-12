تعرّف على أول قتيلين من قبائل سيناء في الاشتباكات مع داعش

سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش جرت فجر الخميس. وقال مسؤول قبلي لـ”العربية.نت” إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش ...