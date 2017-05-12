اتهامات لـ«ترامب» بعد إقالة مدير FBI2017-05-12 07:59:28
واجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الخميس، مقاومة لوصفه مدير مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) المعزول جيمس كومى بأنه “استعراضى”، وهو الهجوم الذى سارع كبار أعضاء مجلس الشيوخ والقائم بأعمال مدير (إف.بي.آي) لرفضه.
وتعهد القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الاتحادى بأن يمضى التحقيق فى صلات محتملة بين حملة ترامب وروسيا بقوة، وفى أول مقابلة منذ عزله كومى يوم الثلاثاء حاول ترامب على ما يبدو تسليط الضوء على أن القرار يتعلق بأداء المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادى وليس التحقيق بشأن روسيا.
ويواجه ترامب اتهامات من الديمقراطيين بأنه أقال كومى ليعرقل تحقيقا تجريه (إف.بي.آي) فى مزاعم أجهزة مخابرات أمريكية بأن روسيا تدخلت فى انتخابات الرئاسة عام 2016 حتى تفيد ترامب. وألقى التحقيق بظلاله على رئاسة ترامب منذ توليه منصبه فى يناير ويهدد بأن يؤثر على أولوياته السياسية.
وقال ترامب لشبكة (إن.بي.سي) نيوز “إنه استعراضى، يسعى لاستقطاب الاهتمام... إف.بي.آى فى حالة اضطراب. تعلمون ذلك وأنا أعلم ذلك والجميع يعلمون ذلك.”
وتناقض وصف ترامب مع ما قاله كبار المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين فى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وخلال جلسة استماع يوم الخميس أشاد رئيس اللجنة الجمهورى ريتشارد بور وأكبر أعضائها من الحزب الديمقراطى مارك وارنر بكومي. وقال وارنر إنه منزعج من تصريحات ترامب.
ورفض أندرو مكابى القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الاتحادى خلال إدلائه بشهادته بدلا من كومى ما قاله ترامب عن الاضطراب فى (إف.بى.آى) وقال إن كومى “يتمتع بدعم واسع” من العاملين “وما زال يتمتع بدعم حتى يومنا هذا”.
وكانت متحدثة باسم البيت الأبيض صرحت يوم الخميس بأن من المتوقع أن يزور ترامب مقر (إف.بى.آى) قريبا لكن شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) ذكرت فى وقت لاحق أن الخطة ألغيت بعد أن أبلغ مسؤولون بمكتب التحقيقات الاتحادى البيت الأبيض بأن ترامب لن يستقبل بحرارة بعد عزله كومى.
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام - محيط
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة…Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوعThu, 11 May 2017 14:54:46 GMT
-
مدير الكرة بالأهلي: "حمودي" سيغيب عن مباراة زاناكو بسبب الإصابة
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة. وأضاف عبد ...Thu, 11 May 2017 14:01:22 GMT
-
مقتل 17 وإصابة العشرات من حركة طالبان بإقليم "قندهار" جنوب أفغانستان
أعلن مسئولون، الأربعاء، أن 17 مسلحا من “حركة طالبان” قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح فى حوادث عنف منفصلة وقعت فى إقليم قندهار جنوبى أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة روسيا ...Thu, 11 May 2017 13:36:30 GMT
-
تعرّف على أول قتيلين من قبائل سيناء في الاشتباكات مع داعش
سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش جرت فجر الخميس. وقال مسؤول قبلي لـ”العربية.نت” إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش ...Thu, 11 May 2017 08:57:21 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو - محيط
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر…Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT
-
تنفيذ وطرح 41260 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» في العاشرThu, 11 May 2017 08:22:11 GMT