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سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضة
شعار وزارة الداخلية المصرية

سيارات «أمان الداخلية» تعرض سلعاً مخفضة

2017-05-12 07:56:21

وجهت وزارة الداخلية عددًا من السيارات المحملة بالسلع الغذائية التابعة لشركة “أمان”، لاستهداف المناطق المحرومة والقرى والنجوع، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان.

وتعرض سيارات “أمان” السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية “اللحوم، والأرز، والسكر، والزيت”، عالية الجودة بأسعار مخفضة.

وتوسعت وزارة الداخلية فى منظومة أمان للمواد الغذائية، بإشراف اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية للبحوث، واللواء مدحت عبد الله رئيس شركة “أمان”، ليبلغ عدد منافذها “700 منفذ ثابت ومتحرك” منتشرة بجميع محافظات الجمهورية عبارة عن “566 منفذًا ثابتًا ومحلات تجارية، و134 منفذًا متنقلاً” يتم تطويرها بصفة دورية.

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