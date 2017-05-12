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ننشر أسعار الدولار اليوم الجمعة بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الجمعة بالسوق الرسمي المصري

2017-05-12 05:40:38
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.10 18.17 15 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 أسبوع واحد
كريدى أجريكول 18.07 18.17 أسبوع واحد
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 2 يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 5 أيام
بنك بلوم 18.05 18.15 4 أسابيع
المصرف المتحد 18.05 18.15 3 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 أسبوعين
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهر واحد
بنك البركة 18.05 18.15 4 أسابيع
البنك العربى 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 16 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أسابيع
بنك عودة 18.05 18.15 3 أسابيع
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 5 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 15 ساعة
بنك القاهرة 18.00 18.10 2 يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
البنك الأهلى اليونانى 18.00 18.10 أسبوع واحد
بنك قناة السويس 18.00 18.10 أسبوع واحد
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
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