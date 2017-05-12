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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق الرسمي المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة بالسوق الرسمي المصري

2017-05-12 05:36:03
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 21 ساعة
بنك عودة 4.81 4.84 2 يومين
البنك العربى 4.81 4.84 2 يومين
بنك بلوم 4.81 4.84 5 دقائق
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 18 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 21 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 15 ساعة
بنك قناة السويس 4.80 4.83 2 يومين
كريدى أجريكول 4.79 4.85 12 ساعة
بنك الإسكندرية 4.79 4.84 16 ساعة
المصرف المتحد 4.79 4.84 3 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 2 يومين
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 2 يومين
بنك القاهرة 4.78 4.83 2 يومين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
بنك البركة 4.74 4.88 2 يومين
البنك الأهلى اليونانى 4.73 4.81 2 يومين
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.00 4.84 5 أيام
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