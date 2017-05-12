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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري

2017-05-12 05:30:45
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 701 إلى 703
عيار 22 642 إلى 644
عيار 21 613 إلى 615
عيار 18 525 إلى 527
عيار 14 409 إلى 410
عيار 12 350 إلى 351
الاونصة 21,788 إلى 21,859
الجنيه الذهب 4,904 إلى 4,920
الكيلو 700,571 إلى 702,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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