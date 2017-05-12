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بالفيديو.. يوري مرقدي يغازل زوجته على الهواء
yuri

بالفيديو.. يوري مرقدي يغازل زوجته على الهواء

2017-05-12 03:11:53

قال المطرب يوري مرقدي، أن زوجته الحالية خطفت قلبه من أول نظرة وفي ثانية.

وأكد مرقدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، « القاهرة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية «مريم زكي» على قناة «اليوم» أنه تعرف علي زجته ألفت أثناء تواجدها في فضائية، «أوربت»، مؤكدا انه منذ رؤيته لها واعجب وشخصياتها وجمالها ولمساتها.

وتابع مرقدي مغازلته لزوجته على الهواء مرددا : « أنتي بقلبي وعقلي وروحي وبشكر ربنا في كل ثانية عليها»

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