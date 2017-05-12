بالفيديو.. مدير الطب البيطري في البحيرة: الطاعون المنتشر غير معدي للإنسان2017-05-12 02:58:15
قال الدكتور جاد الله الخولى ، مدير الطب البيطري بالبحيرة إن الطاعون المنتشر بالمحافظة هو طاعون المجترات الصغيرة يصيب الأغنام و الماعز وتم إكتشافه من عينة أخذت من وادى النطرون .
وأضاف ” الخولى ” فى مداخلة تليفونية في برنامج “انفراد “المذاع على قناة “العاصمة” أن مصر خالية من الطاعون البقري الذي يصيب الإنسان ، أما الفيروس المكتشف لا يصيب إلا الأغنام و الماعز ، موضحا أنه فور اكتشاف هذا الفيروس تم تحصين 1710 من الأغنام و الماعز خلال شهر أبريل و كذلك تم التحصين ضد أنفلوانزا الطيور و جدرى الماشية والضأن ، موضحا أنه لايوجد حالات إصابة بأى من تلك الفيروسات .
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
تعرّف على أول قتيلين من قبائل سيناء في الاشتباكات مع داعش
سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش جرت فجر الخميس. وقال مسؤول قبلي لـ”العربية.نت” إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش ...Thu, 11 May 2017 08:57:21 GMT
-
تنفيذ وطرح 41260 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» في العاشرThu, 11 May 2017 08:22:11 GMT
-
البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوعThu, 11 May 2017 14:54:46 GMT
-
في «رمضان».. المترو حتى الثانية فجراً والدفع بقطارات إضافية
أكد المهندس خالد صبرة رئيس المترو للدعم الفني والصيانة تعديل مواعيد جدول تشغيل المترو فى شهر رمضان الكريم لتناسب المواطنين خلال عودتهم من أعمالهم. وقال صبرة، فى ...Thu, 11 May 2017 09:53:00 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT
-
الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي
أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن القوات المسلحة أرسلت مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفصيليا، أعطي الفريق ...Thu, 11 May 2017 07:06:49 GMT