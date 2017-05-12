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بالفيديو.. مدير الطب البيطري في البحيرة: الطاعون المنتشر غير معدي للإنسان
جاد الله الخولى ، مدير الطب البيطري بالبحيرة

بالفيديو.. مدير الطب البيطري في البحيرة: الطاعون المنتشر غير معدي للإنسان

2017-05-12 02:58:15

قال الدكتور جاد الله الخولى ، مدير الطب البيطري بالبحيرة إن الطاعون المنتشر بالمحافظة هو طاعون المجترات الصغيرة يصيب الأغنام و الماعز وتم إكتشافه من عينة أخذت من وادى النطرون .

وأضاف ” الخولى ” فى مداخلة تليفونية في برنامج “انفراد “المذاع على قناة “العاصمة” أن مصر خالية من الطاعون البقري الذي يصيب الإنسان ، أما الفيروس المكتشف لا يصيب إلا الأغنام و الماعز ، موضحا أنه فور اكتشاف هذا الفيروس تم تحصين 1710 من الأغنام و الماعز خلال شهر أبريل و كذلك تم التحصين ضد أنفلوانزا الطيور و جدرى الماشية والضأن ، موضحا أنه لايوجد حالات إصابة بأى من تلك الفيروسات .

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