وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ الباكستاني الأربعاء بالإجماع على التعديلات المقترحة على قانون “احترام شهر رمضان”، بحسب مصادر صحفية باكستانية.

وبموجب التعديلات الأخيرة فإن من يجاهر بتناول الطعام أو التدخين سينال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية حتى 500 روبية حسبما جاء في سكاي نيوز عربية

التعديلات زادت أيضا من الغرامات المالية على دور السينما والفنادق والقنوات التلفزيونية التي ستخالف مواد قانون “احترام رمضان” لعام 1981، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا إكسبريس تربيون”.

وكان النائب تانفير خان قد اقترح هذه التعديلات في يناير الماضي، قبل أن يتم توجيهها إلى لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشيوخ للمزيد من الدراسة والمراجعة.