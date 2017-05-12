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نورا السباعي عن وفاتها بسبب التخسيس : "مش عارفة بيعملوا كده ليه معايا"
نورا السباعي

نورا السباعي عن وفاتها بسبب التخسيس : "مش عارفة بيعملوا كده ليه معايا"

2017-05-12 03:06:29
محيط

أبدت الفنانة نورا السباعي، استياءها الشديد من الأبناء التي تداولها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عن وفاتها بسبب أدوية التخسيس .

وقالت “مدام نيمار”: في تصريحات لها اليوم : «أنا مش عارفة بيعملوا كده ليه معايا».

وكانت بعض المواقع الإلكترونية ورواد السوشيال ميديا، تداولوا خبرا لوفاة الممثلة نورا السباعي بسبب تناولها دواء تخسيس.

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