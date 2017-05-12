اليوم.. كهربا يخطف قلب السد العالي في خطوبة عائلية

يحتفل عصام الحضري حارس مرمى مصر ونادي وادي دجلة، اليوم الجمعة ، بخطوبة ابنته شدوى على اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الزمالك في الفيلا الخاصة بالحارس المخضرم بمدينة ٦ أكتوبر.

وشهدت الساعات الماضية اتفاق الطرفين على تفاصيل الخطوبة، حيث تقرر أن يكون الحفل مقتصرا على الأصدقاء والأهل والأقارب فقط.

جدير بالذكر أن شدوى هى البنت الثانية للحارس العملاق عصام الحضري بعد ابنته الكبرى شاهنده ، وتبلغ من العمر 17 عامًا.