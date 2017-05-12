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بالفيديو.. أحمد آدم وصلاح عبدالله يبدعان في الغناء
صلاح عبد الله

بالفيديو.. أحمد آدم وصلاح عبدالله يبدعان في الغناء

2017-05-12 02:47:09

تألق الفنانان أحمد آدم وصلاح عبد الله، في أغنية “الشوارع ضيقة”، من تأليفهما وألحانهما.

جاء ذلك خلال استضافتهما ببرنامج “عيش الليلة” على فضائية “dmc” تقديم الفنان أشرف عبد الباقي، وأضاف “آدم” أن “صلاح عبد الله” كان صديق والده وأوصاه عليه قبل وفاته ليعقب “عبد الله” قائلا: «أبوه كان أظرف منه بكتير».

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