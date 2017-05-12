السودان تعلن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة2017-05-12 02:35:49
أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة، التي تأتي تنفيذا لمخرجات الحوار بين القوى السياسية ، والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه، والذي شمل 31 وزيرا و 42 وزير دولة على المستوى الاتحادي .
وأعلن رئيس مجلس الوزراء القومي بالسودان، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنهم سوف يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس عمر البشير، في الثامنة مساء غد الجمعة بالقصر الجمهوري بالخرطوم .
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الجديدة هي حكومة وفاق، حيث ضمت بين أعضائها 16 أستاذا ودكتور جامعي، وأكثر من مهندس ، مؤكدا أن بها توافقا غير مسبوق حيث مثلت 79 حزبا و34 حركة سياسية ، و أنها حكومة أمل ورجاء وسوف تستمر حتى عام 2020
وأشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تنازل عن 6 وزارات أساسية في الحكومة، و 6 وزراء دولة ،وتم منحها لأحزاب وتحالفات وقوى أخرى مشاركة في الحوار الوطني ، مؤكدا أن عملية الإصلاح مستمرة، وأن وثيقة الحوار ستظل مفتوحة لكافة القوى والحركات السياسية الراغبة في الانضمام إليها، وأن الحزب الحاكم على أتم استعداد للتنازل عن مناصب وزارية وخفض نسبة تمثيله في البرلمان ، وصولا لتوافق وتوحد كافة أبناء السودان .
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوداني ، قرارا بتعيين 76عضوا جديدا بالبرلمان بغرفتيه ، منهم 58 عضوا بالمجلس الوطني، و18عضوا بمجلس الولايات، بجانب عدد من الأعضاء الجدد بالمجلس التشريعي لكل ولاية من الولايات السودانية، وذلك بهدف تمثيل كافة القوى والأحزاب والحركات السياسية المشاركة في الحوار الوطني .
-
التموين تؤكد استمرار تحديث بيانات البطاقات
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تظهر لهم عبارة ” من فضلك ...Thu, 11 May 2017 12:55:05 GMT
-
الجزائر تعلن استئناف رحلاتها الجوية لسوريا قريبا
كشف السفير الجزائرى فى سورية، صالح بوشة، أن الجزائر ستكون السباقة لتشغيل الخطوط الجوية الجزائرية إلى سوريا، واستئناف الرحلات. وأشار السّفير الجزائري، حسب ما ذكرته ...Thu, 11 May 2017 14:28:36 GMT
-
تحذير جدّي من تناول مسكنات الآلام
حذرت دراسة حديثة من استخدام الأدوية المسكنة للآلام، لافتة إلى أن استخدامها، حتى ولو لفترة قصيرة، أخطر مما يظن البعض وقد يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية. وراقب باحثون ...Thu, 11 May 2017 13:47:18 GMT
-
تعرّف على أول قتيلين من قبائل سيناء في الاشتباكات مع داعش
سقط أول قتيلين من أبناء قبائل سيناء في اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش جرت فجر الخميس. وقال مسؤول قبلي لـ”العربية.نت” إن اشتباكات جرت بين أبناء القبائل وعناصر داعش ...Thu, 11 May 2017 08:57:21 GMT
-
تنفيذ وطرح 41260 وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» في العاشرThu, 11 May 2017 08:22:11 GMT
-
البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوعThu, 11 May 2017 14:54:46 GMT
-
في «رمضان».. المترو حتى الثانية فجراً والدفع بقطارات إضافية
أكد المهندس خالد صبرة رئيس المترو للدعم الفني والصيانة تعديل مواعيد جدول تشغيل المترو فى شهر رمضان الكريم لتناسب المواطنين خلال عودتهم من أعمالهم. وقال صبرة، فى ...Thu, 11 May 2017 09:53:00 GMT
-
وزير النقل: انتهاء «الحفر النفقي» بالمرحلة الرابعة للمترو
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل انتهاء الحفر النفقي للجزء الأول من المرحلة الرابعة (4ِA) للخط الثالث للمترو، وذلك بعد وصول ماكينة الحفر إلى بئر الخروج عند محطة ...Thu, 11 May 2017 08:22:14 GMT
-
الجيش يرسل مساعدات طبية للصومال بأمر السيسي
أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل أن القوات المسلحة أرسلت مساعدات طبية وغذائية للأشقاء في الصومال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفصيليا، أعطي الفريق ...Thu, 11 May 2017 07:06:49 GMT