أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة، التي تأتي تنفيذا لمخرجات الحوار بين القوى السياسية ، والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه، والذي شمل 31 وزيرا و 42 وزير دولة على المستوى الاتحادي .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء القومي بالسودان، النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنهم سوف يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس عمر البشير، في الثامنة مساء غد الجمعة بالقصر الجمهوري بالخرطوم .

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الجديدة هي حكومة وفاق، حيث ضمت بين أعضائها 16 أستاذا ودكتور جامعي، وأكثر من مهندس ، مؤكدا أن بها توافقا غير مسبوق حيث مثلت 79 حزبا و34 حركة سياسية ، و أنها حكومة أمل ورجاء وسوف تستمر حتى عام 2020

وأشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تنازل عن 6 وزارات أساسية في الحكومة، و 6 وزراء دولة ،وتم منحها لأحزاب وتحالفات وقوى أخرى مشاركة في الحوار الوطني ، مؤكدا أن عملية الإصلاح مستمرة، وأن وثيقة الحوار ستظل مفتوحة لكافة القوى والحركات السياسية الراغبة في الانضمام إليها، وأن الحزب الحاكم على أتم استعداد للتنازل عن مناصب وزارية وخفض نسبة تمثيله في البرلمان ، وصولا لتوافق وتوحد كافة أبناء السودان .

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السوداني ، قرارا بتعيين 76عضوا جديدا بالبرلمان بغرفتيه ، منهم 58 عضوا بالمجلس الوطني، و18عضوا بمجلس الولايات، بجانب عدد من الأعضاء الجدد بالمجلس التشريعي لكل ولاية من الولايات السودانية، وذلك بهدف تمثيل كافة القوى والأحزاب والحركات السياسية المشاركة في الحوار الوطني .