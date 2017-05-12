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رئيس كوسوفو : الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجرى في الحادي عشر من يونيو القادم
هاشم تقى رئيس كوسوفو

رئيس كوسوفو : الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجرى في الحادي عشر من يونيو القادم

2017-05-12 02:34:49

أعلن هاشم تقى رئيس كوسوفو، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة سوف تجرى في الحادي عشر من الشهر القادم .
وذكرت قناة /روسيا اليوم/ في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم /الخميس/ - أن إجراء انتخابات مبكرة في كوسوفو يأتي بعد التصويت الذي أجراه البرلمان أمس /الأربعاء/ على الثقة في الحكومة برئاسة عيسى مصطفى وجاءت نتيجته في غير صالحها.
وأضافت القناة الروسية، أن رئيس كوسوفو بعث برسالة إلى لجنة الانتخابات أبلغها خلالها أن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية سيكون في مثل هذا اليوم من الشهر القادم .

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