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رئيس التشيك : إحالة طلب إقالة وزير المالية إلى المحكمة الدستورية
بوهوسلاف سوبوتكا

رئيس التشيك : إحالة طلب إقالة وزير المالية إلى المحكمة الدستورية

2017-05-12 02:34:36

أعلن الرئيس التشيكى ميلوس زيمان ، إحالة اقالة وزير المالية اندريه بابيس من منصبه الى المحكمة الدستورية للفصل فى هذا الطلب .
وذكرت قناة // روسيا اليوم // الناطقة باللغة الانجليزية ان رئيس الوزراء التشيكى بوهوسلاف سوبوتكا طلب من الرئيس زيمان فى الاسبوع الماضى اقالة وزير المالية بسبب ماتردد عن مخالفات فى تعاملات ضريبية.
وأضاف الرئيس التشيكى ” اتركوا الأمر اذن للمحكمة الدستورية لكى تقرر ما تراه وسوف احترم مايصدر عنها ” .
وكان عدة ألاف من المواطنين فى التشيك قد نظموا أمس / الاربعاء / مسيرات حاشدة فى براغ ومدن اخرى لمطالبة الرئيس ميلوس زيمان بإقالة وزير المالية اندريه بابيس الذى يعتبر واحدا من اكثر الشخصيات التشيكية ثراء .

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