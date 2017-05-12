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معيط: إجراءات جديدة لصالح أصحاب المعاشات خلال الأسابيع المقبلة
الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية

معيط: إجراءات جديدة لصالح أصحاب المعاشات خلال الأسابيع المقبلة

2017-05-12 00:34:49
محيط ووكلات

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إن الأسابيع المقبلة ستعلن وزارة المالية إجراءات جديدة لصالح أصحاب المعاشات للتخفيف عنهم وخلال عام سيتغير الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة لتستقر الأسعار وينخفض التضخم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي حمدى رزق، اليوم، أن معظم السلع سواء الفول والدواجن واللحوم والقمح يتم شراؤها من الخارج.

وتابع أن التعدي على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير كان سببا فى تضرر الاقتصاد، ولكن اقتصادنا مرشح للنمو بمعدل أكبر وتزداد فرص العمل مع الزيادة الكبيرة فى حجم الاستثمارات المتوقفة.

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