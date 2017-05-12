أورنچ مصر تعلن عن أول تطبيق علي المحمول لتشخيص ومتابعة مرضي السكر2017-05-12 00:27:56
أعلنت اورنچ مصر بالتعاون مع معامل اورنچ البحثية Orange Labs وبالاشتراك مع وزارت الصحة و الاتصالات مع عدد من الجمعيات المتخصصة و الاتحاد الدولي للاتصالات عن اطلاق أحدث تطبيق علي التليفون المحول خاص بالأطباء ليساعدهم على الكشف المبكر للسكر و ضغط الدم. و يعد هذا التطبيق مرجع هام، حيث ان المحتوي العلمي تم بمعرفة وحدة الأمراض الغير معدية و التابعة لوزارة الصحة.
جاء الاعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي اقامته اورنچ مصر في المعهد القومي للتدريب بمدينة نصر وبحضور مسئولي اورنچ مصر و كذلك المسؤولون عن معامل اورنچ البحثية و الذين كان لهم الدور الابرز في اعداد و تجهيز هذا التطبيق. ايضا قامت شركة اورنچ بتقديم حملات من الرسائل النصية مجاناً أو بأسعار مخفضة و كذلك رعاية عدد من ندوات التوعية الجماهيرية ضمن اطار المشروع.
وقد صرحت رنا عبادي نائب رئيس الشركة قطاع العلاقات التنظيمية والخدمات الدولية أن “هذه المبادرة تأتى استكمالاً لحملة التوعية التي بداتها اورنچ مصر منذ عام 2014 بالتعاون مع وزارات الصحة و الاتصالات بهدف زيادة الوعي لمرضي السكر وتعريفهم بأفضل الطرق للحد من مضاعفات هذا المرض”.
يذكر ان شركة اورنچ لها مجهودات اورنچ المستمرة في مقاومة مرض السكر سواء عن طريق رعاية مواقع متخصصة مثل «السكر ورمضان» او القيام بحملات لموظفيها و عائلاتهم للكشف المجاني عن مستويات السكر في الدم بالتعاون مع الجهات الطبية المتخصصة و المعامل المنتجة لعلاج امراض السكر.
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