حدث في مثل هذا اليوم 12 مايو .. صدور العدد الأول من صحيفة برافدا الروسية

1641 - المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا.

1881 - حاكم تونس محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس.

1894 - القوات اليابانية تغزو كوريا.

1908 - افتتاح مدرسة الفنون الجميلة المصرية بالقاهرة، وكان المثال محمود مختار هو أول الملتحقين بها.

1912 - صدور العدد الأول من صحيفة برافدا الروسية.

1919 - الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي إنعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وإبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية.

1937 - اندلاع مظاهرات عارمة في النجف والديوانية ضد الحكومة العراقية التي ردت على المظاهرات بقصف المدن والقرى بالطائرات وأدى ذلك لسقوط أكثر من ثلاثمائة قتيل في أقل من أسبوعين.

1939 - وقوع معركة خالخين غول بين القوات اليابانية والسوفيتية وذلك على الحدود بين مانتشوكو ومنغوليا في الحرب العالمية الثانية.

1947 - الإعلان عن استقلال منغوليا.

1949 - الإعلان عن دستور ألمانيا الغربية.

1951 - الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي.

1956 - المتطرفون اليهود في الجزائر يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العزل في مدينة قسنطينة بمساعدة الفرنسيين.

1965 - ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

1984 - بداية البث الفضائي من هيئة الإذاعة اليابانية، وتمكنت جزر أوغاساوارا من استلام صورة صافية.

1997 - روسيا والمقاتلون الشيشان يوقعان اتفاق سلام هو الأول من نوعة على مدى أكثر من أربعمائه عام من الصراع الدامي بين المسلمون الشيشانيون والروس الذين يعتبرون الشيشان أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

2002 - الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقوم بزيارة لكوبا لمدة 5 أيام، وبهذا يصبح أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة كوبا بعد تولي الرئيس فيدل كاسترو الحكم في عام 1959.

2008 - زلزال يضرب مقاطعة سيشوان الصينية بقوة بلغت 7.8 حسب مقياس ريختر.

2010 - تحطم طائرة إيرباص إيه 330 تابعة للخطوط الأفريقية الليبية في طرابلس آتية من جوهانسبورغ أدى إلى مقتل 103 شخص، ولم ينج من الحادث إلا طفل هولندي في الثامنة من عمره.

2015 - زلزال ثاني بقوة 7.3 يضرب النيبال ومناطق من الصين والهند وبنغلاديش ويتبعه بعد ثلاثين دقيقة آخر بقوة 6.3 درجة وذلك بعد أسبوعين من الزلزال الأول.

2016 - المجلس الوطني البرازيلي يُصوِّت بِأغلبيَّة أعضائه على عزل رئيسة الجُمهوريَّة ديلما روسيف عن منصبها بعد اتهامها بالفساد، ونائب الرئيس ميشال تامر يتولِّى القيام بِمهام الرئاسة، ليُصبح بذلك أوَّل شخص من أُصولٍ عربيَّة (لُبنانيَّة) يتولَّى هذا المنصب في البرازيل.