قالت الفنانة السورية ديما بياعة طليقة الفنان السوري تيم حسن، في أول تعليق لها على خبر زواجه من الإعلامية وفاء الكيلاني، إنها عرفت الخبر من وسائل الإعلام ولم يكن لديه علم مسبق به.

وأضافت في تصريحاتها لبرنامج «صباح العربية»، والمذاع عبر فضائية «العربية»: «إنها تحب وفاء كيلاني كثيراً وسعيدة لكونها زوجة أب أولادها».

ديما بياعة، أكدت أنها فرحت كثيرًا عند سماعها الخبر، وأن وفاء زينة ما اختار تيم، قائلة: «فرحت من كل قلبي، لأنها ستصبح زوجة أب أولادي أتمنى لهما كل التوفيق».

ديما بياعة أنهت كلامها بقولها: «حد بيصحلو وفاء الكيلاني ويقول لا؟».

يذكر أن ديما بياعة، هي الزوجة السابقة لتيم حسن ولديه منه ولدان هما ورد وفهد، وقد انفصل عنها بعدما اتهمته بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش، وهي حاليًا متزوجة من المغربي أحمد الحلو.