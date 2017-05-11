أعلن متحدث باسم الصليب الأحمر أن 37 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات الطائفية التى وقعت خلال الايام القلائل الماضية فى جمهورية أفريقيا الوسطى .

وذكرت شبكة “ايه بى سي نيوز” الاخبارية لامريكية ان الاشتباكات الاخيرة بين عناصر متمردة من المسيحيين والمسلمين انطلقت من بلدة ” الينداو ” الواقعة على بعد نحو مائة شرق بومباى ، وأسفرت أيضا عن تشريد عدة ألاف من سكان وسط البلاد .

وأعرب مسئولو الإغاثة عن شعورهم بالقلق إزاء الأخطار التى تهدد المشردين خلال الايام القادمة من خلال الفيضانات والامطار الغزيرة .

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت نحو 12 ألف جندى عام 2014 فى إطار عمليات حفظ سلام وذلك بعد أن أدت أعمال العنف فى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تشريد نحو 890 ألف شخص إلى جمهورية الكاميرون المجاورة.