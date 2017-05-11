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فوضى وإلغاء رحلات في مطار لشبونة والسبب !!
طائرة برتغالية- مطار لشبونة

فوضى وإلغاء رحلات في مطار لشبونة والسبب !!

2017-05-11 23:14:04
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أدى نقصٌ كبيرٌ في التزود بالكيروسين في لشبونة بالبرتغال إلى إلغاء 64 رحلة وتأخير أكثر من 300 رحلة مغادرة وواصلة ما أجبر عشرات آلاف المسافرين على النوم في المطار، بحسب ما أفادت الشركة التي تدير مطارات البرتغال.
وقال متحدث باسم الشركة التي تدير المطارات البرتغالية، وهي فرع من شركة فينسي الفرنسية، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس: “الوضع آخذ في العودة إلى النسق الطبيعي وأعيدت برمجة الرحلات بفضل إمدادات إضافية بالوقود أمنتها شاحنات صهاريج”.
وأضاف أنَّه تمَّ توزيع الماء والغذاء على الركاب العالقين في المطار فيما أمضى بعض المسافرين الليل في فنادق على نفقة شركات الطيران.
وأشارت شركة الطيران البرتغالية “تاب”، على موقعها على الإنترنت، إلى خلل في نظام التزود بالوقود، أدَّى إلى اضطراب في كل الرحلات.
وقالت الشركة، التي تدير المطارات قبيل ظهر اليوم، أنَّ الخلل لم تتم معالجته بالكامل حتى الآن.
ومرَّ بمطار أومبيرتو ديلغادو بلشبونة في العام الماضي نحو 22,4 مليون مسافر في رقم قياسي مع ارتفاع بنسبة 11,7 % مقارنة بعام 2015.

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