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ترامب يوقع أمرًا تنفيذيا بشأن الأمن الإلكتروني
دونالد ترامب

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيا بشأن الأمن الإلكتروني

2017-05-11 23:09:31
متابعات

أعلن مسؤولٌ بارز بالإدارة الأمريكية أنَّ الرئيس دونالد ترامب وقَّع اليوم الخميس أمرًا تنفيذيًّا يهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني للحكومة الاتحادية، وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد من الهجمات الإلكترونية.
وحسب “سبوتنيك”، لم يتسنَ إلى الآن الإطلاع على نص الأمر الموقع، وهو أول إجراء مهم يتخذه ترامب لمعالجة ما يسميه أولوية عليا لإدارته.
ويأتي الأمر التنفيذي الذي تأجَّل طويلًا بعد أن كاد ترامب أن يوقِّع أمرًا مماثلًا بشأن الأمن الإلكتروني بعد أيام من توليه الرئاسة في يناير الماضي، إلا أنَّه جرى سحبه للسماح بمزيد من المداخلات من الوكالات الاتحادية المختلفة والتشاور مع الخبراء.

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