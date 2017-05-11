

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الحديث عن تقسيط العلاوة الاجتماعية شائعة لا صحة لها، مشيرًا إلى صرفها كاملة مع راتب شهر مايو.

وأضاف «مروان» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» تقديم الإعلامي تامر أمين، أن هناك جماعات تبغي الإثارة دائمًا، مشيرًا إلى ضرورة التصدي للشائعات بشكل دائم.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، أمس الأربعاء، على قانون العلاوة الخاصة بالعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ١٠٪.