اليونايتد يعبر سيلتا فيجو بصعوبة ويواجه أياكس في نهائي اليوروباليج2017-05-11 23:02:39
تأهل فريق مانشستر يونايتد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما نجح في عبور عقبة سيلتا فيجو بتعادل مثير بهدف لكل منهما في لقاء إياب دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروباليج”.
وكان مانشستر يونايتد قد تغلب في مباراة الذهاب الخميس الماضي على سلتا فيجو في عقر داره بهدف وحيد أحرزه مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد.
وسيلتقي مانشستر يونايتد في المباراة النهائية يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، مع أياكس الهولندي الذي خسر أمام مضيفه ليون الفرنسي 1-3، بعما كان فاز على أرضه 4-1 الخميس الماضي .
ويعوّل مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو كثيرا على إحراز لقب الدوري الأوروبي، من أجل ضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تقلصت آماله في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأجرى مورينيو مجموعة كبيرة من التغييرات على تشكيلته لهذه المباراة، فشارك الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو كما جرت العادة في هذه المسابقة، مكان الإسباني دافيد دي خيا، فيما عاد قلب الدفاع العاجي إريك بايلي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام أرسنال في الدوري، شأنه شأن الظهير الإكوادوري أنتونيو فالنسيا ولاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، والبلجيكي مروان فيلايني الغائب على الصعيد المحلي بسبب الإيقاف.
أما سلتا فيجو فاعتمد على المثلث الهجومي الخطير المكون من إياجو أسباس وجون جوديتي وبيوني سيستو.
وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 17 عبر فيلايني الذي استقبل تمريرة عرضية من راشفورد وسدد برأسه في الزاوية القريبة من مرمى سلتا فيجو. وتحسن أداء الفريق الإسباني مع مرور الوقت، لكنه تأخر في التسجيل حتى الدقيقة 85 عبر رأسية من البديل ثيو بونجوندا.
وشهدت الدقائق الأخيرة توترا كبيرا طرد على اثره مدافع يونايتد إريك بايلي ومدافع سلتا فاكوندا روناكاليا بعد اشتباك بين اللاعبين.
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