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وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادما من غانا
وزير الخارجية سامح شكري‎

وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادما من غانا

2017-05-11 22:47:57
وكالات

عاد وزير الخارجية سامح شكرى إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، بعد زيارة لغانا سلم خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس الغانى.
والتقى وزير الخارجية خلال الزيارة،بنظيرته الغانية شيرلى بوتشوى حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.‎

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