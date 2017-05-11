أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرارا، اليوم الخميس، بتعيين نواب ومساعدين لرئيس الجمهورية، وذلك في إطار تشكيل حكومة الوفاق الوطني، تنفيذا للحوار الوطني الذي جرى بين القوى السياسية ،والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه.

وشمل القرار تعيين، حسبو محمد عبد الرحمن نائبا لرئيس الجمهورية، وتعيين محمد الحسن الميرغني مساعدا أول لرئيس الجمهورية، وكلا من إبراهيم محمود حامد وعبد الرحمن الصادق المهدي وموسى محمد أحمد مساعدين لرئيس الجمهورية.

يذكر أن البشير كان قد أصدر قرارا بتعيين النائب الأول لرئيس الجمهورية ، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيسا لمجلس الوزراء القومي ، وكلفه بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.