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مؤتمر صحفي لحسام البدري غدا قبل مواجهة الأهلي وزاناكو
حسام البدري

مؤتمر صحفي لحسام البدري غدا قبل مواجهة الأهلي وزاناكو

2017-05-11 22:47:47

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًا خاصًا بمباراة الفريق مع زاناكو الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويعقد المؤتمر الصحفي في الرابعة والنصف من عصر غدٍ الجمعة، في فندق إقامة بعثة الفريق الأول بالإسكندرية.

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