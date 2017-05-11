 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 11:52 مساءً
روابط سريعة
تعرف على سعر تذكرة حفل تامر حسني بجامعة القاهرة
تامر حسني

تعرف على سعر تذكرة حفل تامر حسني بجامعة القاهرة

2017-05-11 22:35:28

يحيي النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا لمدارس “طيبة الدولية”، بجامعة القاهرة، غدا الجمعة، وسعر التذكرة 300 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيه ومنها: اللى جاى أحلى، ما تتغيرى بقى، يا مالى عينى، وغيرها من الأغاني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3