يحيي النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا لمدارس “طيبة الدولية”، بجامعة القاهرة، غدا الجمعة، وسعر التذكرة 300 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيه ومنها: اللى جاى أحلى، ما تتغيرى بقى، يا مالى عينى، وغيرها من الأغاني.