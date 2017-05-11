تأهل فريق أياكس أمستردام الهولندي لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي رغم الخسارة أمام نظيره أولمبيك ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المقام بينما اليوم ضمن إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب كاسبر دولدبيرج 27، في الدقيقة وتعادل ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وفي الوقت الإضافي للشوط سجل نفس اللاعب هدف تقدم الفرنسيين .

وأضاف اللاعب رشيد غزال الهدف الثالث لأولمبيك ليون في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ورغم الفوز كان ليون يحتاج لهدف آخر كي يتعادل ويدخل اللقاء للوقت الإضافي أو تسجيل هدفين للتأهل للنهائي إلا أن نتيجة الذهاب التي انتهت برباعية مقابل هدف أهلت الهولنديين لمواجهة اليونايتد.