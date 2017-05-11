 Moheet on google
الخميس 11 مايو 2017 11:49 مساءً
روابط سريعة
قفزة فى أسعار الدواجن والكيلو يسجل 26 جنيها بالمزرعة
دواجن في المانيا

قفزة فى أسعار الدواجن والكيلو يسجل 26 جنيها بالمزرعة

2017-05-11 22:32:32
محيط

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 26 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة بزيادة قدرها جنيه في الكيلو عن تعاملات الأمس الأربعاء والتي سجلت 25 جنيها.

وقال تجار ومتعاملون بالسوق إن أسعار الدواجن الساسو سجلت 31 جنيهًا للكيلو، والأمهات البيضاء 20 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكتكوت ما بين 5 إلى 5.25 جنيهات، مشيرا إلى أن كرتونة البيض الأحمر سجلت 32 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض 30 جنيها، والبيض بصفارين 45 جنيها.

وأشارت مصادر الى أن الزيادة الحالية في الأسعار متوقعة نظرا لزيادة الطلب والسحب على الدواجن مع اقتراب شهر رمضان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3