ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء خلال تعاملات اليوم الخميس إلى 26 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة بزيادة قدرها جنيه في الكيلو عن تعاملات الأمس الأربعاء والتي سجلت 25 جنيها.

وقال تجار ومتعاملون بالسوق إن أسعار الدواجن الساسو سجلت 31 جنيهًا للكيلو، والأمهات البيضاء 20 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكتكوت ما بين 5 إلى 5.25 جنيهات، مشيرا إلى أن كرتونة البيض الأحمر سجلت 32 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض 30 جنيها، والبيض بصفارين 45 جنيها.

وأشارت مصادر الى أن الزيادة الحالية في الأسعار متوقعة نظرا لزيادة الطلب والسحب على الدواجن مع اقتراب شهر رمضان.