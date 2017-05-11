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ستيفان الشعراوي لاعب روما يتغني بقوة يوفنتوس
ستيفان شعراوي

ستيفان الشعراوي لاعب روما يتغني بقوة يوفنتوس

2017-05-11 22:28:43

أكد ستيفان الشعراوي لاعب نادي روما، أن “يوفنتوس يعد أقوى فريق موجود الآن بالدوري الإيطالي.”
وحقق الذئاب فوزا كبيرا فى آخر لقاء له بالكالتشيو على نظيره ميلان برباعية مقابل هدف.
وقال الشعراوي في تصريحات صحفية له: “نحن نتدرب بجدية للحفاظ على المركز الثانى بجدول الكالتشيو.”
وأضاف مهاجم روما، أن الفوز على السيدة العجوز، “أمر مهم جدا”.
ويحتل روما المركز الثانى برصيد ٧٨ نقطة، بينما يأتي يوفنتوس فى الصدارة برصيد ٨٥ نقطة.

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