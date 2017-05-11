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المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الجاري22 مايو
وزارة المالية

المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الجاري22 مايو

2017-05-11 22:16:57
وكالات

أعلنت وزارة المالية اليوم أنه بمناسبة قرب إنتهاء العام المالي الحالي 2016 / 2017، تقرر صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة، بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة عن شهر مايو الحالي يوم 22 من ذات الشهر.
وأضافت المالية أنه سيتم صرف مرتب يونيو يوم 20 من نفس الشهر، ومرتب يوليو يوم 20 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة أن يتم خصم ما قد يصرف للعاملين بدون وجه حق من استحقاقات الشهر التالي. ‎

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