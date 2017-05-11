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الجيزة تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد نصر الدين
ليلة النصف من شعبان

الجيزة تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد نصر الدين

2017-05-11 22:13:45
خاص: محيط

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد نصر الدين بالعمرانية بحضور اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمة بمناسبة ذكرى النصف من شعبان وتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ألقاها الشيخ عبدالناصر بليح وكيل مديرية الأوقاف وإبتهالات دينية.

حضر الإحتفال اللواء علاء الهراس نائب المحافظ واللواء محمد رأفت همام السكرتير العام والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد والشيخ سلامة عبدالرازق مدير مديرية الأوقاف ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

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