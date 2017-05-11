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موظفو بنك أمريكي يهينون مسلمة ويطلبون خلع حجابها
الشرطة الأمريكية

موظفو بنك أمريكي يهينون مسلمة ويطلبون خلع حجابها

2017-05-11 22:49:48
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نشرت مسلمة أمريكية مقطع فيديو للحظة طردها من بنك وتهديدها بالاتصال بالشرطة حال رفضها خلع الحجاب.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الخميس، فإن الحادث وقع في أحد فروع بنك “ساوند كريدت” في الولايات المتحدة الجمعة الماضية، عندما ادعت عميلة مسلمة أن الموظفين رفضوا خدمتها عندما حاولت دفع فاتورة.

وأوضحت الصحيفة، أن “جميلة محمد” سجلت جزءًا من الحادث على هاتفها المحمول، تؤكد تعرضها للتمييز.

وأظهر الفيديو رئيسة الموظفين وهى تصرخ في وجه جميلة، قائلةً إنها ستطلب الشرطة إذا لم تخلع حجابها رغم وضوح وجهها وعدم ارتدائها النقاب.

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