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بشار الأسد: محادثات جنيف ليست مثمرة ولن أتراجع عن موقفي
بشار الاسد

بشار الأسد: محادثات جنيف ليست مثمرة ولن أتراجع عن موقفي

2017-05-11 22:25:31

شدد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أنه لن يتراجع عن موقفه وأنه لم يتعب.

ورأى الأسد، في مقابلة تليفزيونية، أن محادثات جنيف غير مثمرة، لافتًا إلى أن مناطق التهدئة في سوريا فكرة سديدة من حيث المبدأ وتدعمها دمشق.

وأوضح الرئيس السوري، أن اتفاق مناطق التهدئة يعطي فرصة للمسلحين لإلقاء السلاح والمصالحة مع الحكومة، مشددًا على دفاع الحكومة السورية عن اتفاق التهدئة وستتصدى بدعم إيران وحزب الله لكل من يحاول خرقه.

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