قالت الدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز إجبار الفتاة على ارتداء الحجاب من الأب والأم، مشيرة إلى أن كل فتاة مسئولة عن نفسها وستحاسب وحدها أمام الله.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “آخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، تقديم جابر القرموطي، أن كل أب راع ومسئول عن رعيته، لكن بالنصيحة وليس الإجبار، وإن الابنة إذا رفضت فهو حقها.