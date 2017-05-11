وقال الموقع إن إسرائيل قد تعفي مصر من دفع هذه التعويضات.

جاء القرار تعويضا لشركة الكهرباء الإسرائيلية على وقف إمدادات الغاز المصري عبر شركة غاز شرق المتوسط (EMG )التي أسسها رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان وشريكه المصري حسين سالم، بعد تفجيرات متتالية لخط الغاز في سيناء عامي 2011 و2012 ، ما تسبب في خسائر فادحة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأوضح ليئور جوتمان، المتخصص في شئون البنى التحتية بالموقع، أنه رغم قرار التحكيم، فإن أحدا في شركة الكهرباء لا يعرف إذا ما كانت الشركة ستحصل بالفعل على المبلغ من مصر ، أو متى سيتسنى لها ذلك.

وفي مايو 2016 نشرت وسائل إعلام أجنبية تقارير عن تسوية تبلورت بين الطرفين تتضمن دفع نصف المبلغ فقط، خلال فترة تمتد لعشر سنوات أو أكثر. ونقل “جوتمان” عن مصادر في الشركة قولهم إنه لا أحد ينتظر المبلغ، وإن احتمالات الحصول عليه صفرية، مرجعة السبب الرئيسي إلى أن الطرف الذي يفترض أن يدفع هو شركة وطنية مصرية.

لذلك وعندما يدور الحديث عن منظومة علاقات حساسة مع دولة جارة، فإن الحكومة الإسرائيلية قادرة على اتخاذ قرار بعدم الحصول على المبلغ”.

ويتفق هذا النهج- بحسب محلل “كالكاليست”- مع سياسات الحكومة الإسرائيلية في مجال الكهرباء خلال السنوات الماضية. فعلى سبيل المثال، ترفض السلطة الفلسطينية حتى اليوم دفع قيمة الدين كاملة لشركة الكهرباء.

وبعد تدخل وزير المالية “موشيه كحلون” منذ ستة شهور توصل الطرفان إلى تسوية بدفع مبلغ جزئي.

وأضاف: “إسرائيل نفسها تنصلت من دفع مبالغ مالية لدول أخرى. إذ قضت مؤسسة التحكيم نفسها في سويسرا بأن إسرائيل مدينة لإيران بدفع نحو مليار دولار لحصتها في خط بترول إيلات- عسقلان (قبل الثورة في إيران عام 1979)، وهو الحكم الذي لم تحترمه إسرائيل أبدا. لذلك، إذا لم تدفع إسرائيل لإيران بعد قرار التحكيم، فلماذا يتعين على الحكومة المصرية احترام الحكم الأخير؟”.