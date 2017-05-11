قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر، إن ابني متزوج من فرنسية مسيحية وتحمل حاليا حفيدي في بطنها واقتربت أن تضع مولودها قريبا.

وأضافت “صالح” في حوارها ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن الأسرة لم تفاتح زوجة ابنها المسيحية على الإطلاق أو نقاشها حول دينها، مشيرة إلى أن زوجة ابنها تتمتع بأخلاق حميدة جدا وتذهب للصلاة في الكنيسة دون شعورها بأي مشكلة.

وأوضحت “صالح” أن الإسلام أحل طعام الذين أوتوا الكتاب وأحل أن يتزوج الرجل من نسائهم المحصنات، ولا يوجد أى مشكلة في ذلك.

وأشارت “سعاد” إلى أنها من طلبت من ابنها أن يتزوج أجنبية، وذلك بعد تردده على فرنسا كثيرا، ويأسه من الزواج من مصرية، وذلك بعد أن استندت إلى آية “اليوم أحلت لكم الطيبات”.