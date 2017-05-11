أكد وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جليك، أنه من غير الوارد بالنسبة لتركيا قطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وأنها ستمضي قدما في مسعاها للانضمام إليه.

وتدهورت العلاقات بين الطرفين بعد حملة القمع الواسعة التي أعقبت الانقلاب الفاشل ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صيف 2016 وزاد الطين بلة مجددا بعد الاستفتاء الذي عزز صلاحياته في أبريل/نيسان.

ولكن جليك أكد أنه لا ينبغي السماح لأي من هذه الأمور بإعاقة تحسين العلاقات وفي نهاية الأمر الانضمام الى الاتحاد.

وقال وزير الشؤون الأوروبية التركي بعد مباحثاته مع فيديريكا موغيريني، المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل “نريد المضي قدما في سياق العضوية الكاملة.. القطيعة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي غير واردة”.

وأضاف في تصريحه الذي أدلى به في بروكسل ونقله التلفزيون التركي أن الصورة التي تظهر بعد الاستفتاء تبين قوة تركيا الديمقراطية ينبغي أخذ هذا أيضا في الاعتبار.

وقال إن تركيا واجهت تهديدا إرهابيا كبيرا ولكنها تجاوزت محاولة الانقلاب بثقة ديمقراطية في الذات.

ودعا بروكسل إلى فتح ملفات جديدة في مفاوضات الانضمام التركية التي طالت، مشيرا إلى أن أنقرة تريد أن تصل إلى فترة تكون فيها العلاقات أوثق.

وقالت متحدثة باسم موغيريني إن المباحثات كانت صريحة وإيجابية وبناءة وتناولت حاضر ومستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وصرحت موغيريني، الشهر الماضي، أن مفاوضات الانضمام لم تجمد رغم دعوات من دول أعضاء لذلك وإنما تقدمها يتوقف على مراعاة تركيا للمعايير الديمقراطية والحقوق المتوقعة من كافة الدول المرشحة للانضمام.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2016 اتفاقا لتسريع مفاوضات الانضمام وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول ومساعدات بمليارات الدولارات مقابل وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وهدد أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك مرارا بوقف تطبيق الاتفاق في غياب تقدم في مفاوضات الانضمام.