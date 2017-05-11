بورصة مصر تربح 7.9 مليار جنيه خلال أسبوع2017-05-11 21:57:41
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 7.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 667.346 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 1% عن الأسبوع الماضى.
وكان رأس المال السوقى للبورصة المصرية قد خسر نحو 3 مليارات جنيه، فى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 667.346 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالصفقات بالبورصة المصرية 853 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 14.4 جنيه، 1.3 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 64.4 مليون جنيه على التوالى.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12906 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 587 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة.
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