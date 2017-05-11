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بالصور.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف على سيلتافيجو في الشوط الأول
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بالصور.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف على سيلتافيجو في الشوط الأول

2017-05-11 21:47:42
محيط - أحمد عبد الخالق

استطاع فريق مانشستر يونايتد أن ينهي شوط مباراته أمام نظيره سيلتافيجو بالتقدمبهدف دون رد في اللقاء المقام بينهما اليوم ضمن إياب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي “يوروباليج”.

جاء الهدف عن طريق رأسية مروان فيلاييني في الدقيقة 18 عقب عرضية متقنة من ماركوس راشفورد.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الشياطين بهدف دون رد في أسبانيا.

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