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فيديو.. خطأ فادح لـ"سعاد صالح" خلال استشهادها بآية قرآنية
سعاد صالح

فيديو.. خطأ فادح لـ"سعاد صالح" خلال استشهادها بآية قرآنية

2017-05-11 21:42:46
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وقعت الدكتورة سعاد صالح أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في خطأ فادح أثناء استشهادها بإحدى الآيات القرآنية، وذلك بعد أن أضافت للأية كلمات ليست بها وحذفت أخرى.

وكانت الدكتورة تتحدث عن نظرة الله للمسلمين واليهود والمسيحيين والمجوس وغيرهم، فاستشهدت بآية قرآنية قائلة:«إن الذين آمنوا واليهود والنصارى والمجوس من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، و( والمجوس ) هم عبدة النيران وفقا لتفسير القرطبي.

في حين أن الآية الكريمة لم تذكر المجوس على الإطلاق، والنص الصحيح لها كالآتي،« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» سورة البقرة.



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