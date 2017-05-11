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بعد خروجه من الحبس.. أوكا ومي كساب يرقصان في الشارع (فيديو)
مي كساب واوكا

بعد خروجه من الحبس.. أوكا ومي كساب يرقصان في الشارع (فيديو)

2017-05-11 22:22:59

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” والخاصة بمطربي الأغنية الشعبية أوكا وأورتيجا، بثا مباشرا، أثناء الاحتفال بصحبة مي كساب ورقصهم في الشارع.

وكانت سلطات مطار القاهرة منعت كلا من محمد صلاح الشهير “أوكا 25 عاما” وأحمد متولي “أورتيجا - 27 عامًا” من السفر إلي دبي بناء علي طلب مصلحة الجوازات، وتم توجيه التهم إليهما بالتهرب من الخدمة العسكرية، ووُضعا قيد الحبس منذ يوم 30 من شهر مارس الماضي.

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